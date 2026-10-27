La Comisión Electoral rechaza la ampliación del periodo de votación solicitado por Netanyahu

Votantes israelíes hacen cola para depositar su papeleta en Tel Aviv, a 27 de octubre de 2026 - JINI / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral de Israel "no ve justificación" para prolongar el periodo de votación en las elecciones de este martes como han solicitado el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus aliados.

"Las circunstancias actuales no justifican una extensión", ha explicado la comisión en un comunicado durante un día que está registrando una participación histórica y llevado a Netanyahu a llamar a sus votantes a acudir en masa tras constatar que la población árabe-israelí, enemiga declarada del mandatario, está acudiendo en tromba a las urnas.

De hecho, hasta las 20.00 (hora local, una menos en España peninsular y Baleares), un 74,3% de los votantes han depositado su papeleta, casi diez puntos más que en 2022, y más que la participación entera durante las elecciones de ese año. La asistencia hasta las 20.00 es la segunda más numerosa de la historia hasta estas horas, solo por debajo de las elecciones de 1988 (75,6%).

La comisión esgrime que "la alta participación en todos los sectores de la sociedad refleja el fuerte compromiso del público con el proceso democrático y no hace falta una extensión".

La única excepción es la ciudad cisjordana de Hebrón, en cuyo casco antiguo viven 850 colonos judíos que tendrán hasta las 22.00 (una hora menos en España peninsular y Baleares) para depositar su papeleta debido a un apagón.