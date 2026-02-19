La Comisión Europea justifica ir a la Junta de Paz de Trump por ser una invitación a Von der Leyen y no a la UE

Archivo - La comisaria de la CE para el Mediterráneo, Dubravka uica, durante la reunión ministerial del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), a 28 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Comisión Europea ha justificado este jueves la participación de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión de la Junta de Paz para Gaza que tiene lugar hoy en Washington alegando que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, recibió una invitación personal para acudir.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de la Comisión Paula Pinho ha confirmado que la participación de la comisaria en la iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da en respuesta a que "la invitación se envió a la presidenta Von der Leyen", no a la Unión Europa en su conjunto.

De este modo, según la visión de Bruselas, Suica acudirá a la reunión en calidad de miembro del Colegio de Comisarios, pero no en representación de los Veintisiete, ya que cualquier posición sobre política exterior debe ser fijada antes por unanimidad entre todos los Estados miembro de la UE.

Cuestionada sobre las críticas de algunos países a que la comisaria acuda a la reunión de la Junta de Paz, Pinho ha afirmado que la Comisión debatió este mismo miércoles sobre la iniciativa lanzada por Trump con los Estados miembro, incluido el asunto de la participación de la UE.

También se ha referido a este asunto otro portavoz comunitario Guillaume Mercier, que ha recordado que como la UE es "el principal donante" de Palestina, y uno de los "principales actores" en Gaza, "es importante" que esté presente en la mesa de negociación para acordar la paz en la región.

Con todo, ha vuelto a decir que la participación de la comisaria se centrará solo "en Gaza y su reconstrucción", subrayando además que la participación de la Comisión Europea "no implica convertirse en miembro de la Junta de Paz".

"Nuestra participación debe entenderse en el contexto de nuestro compromiso de larga data con la aplicación del alto el fuego en Gaza, así como con nuestra implicación en los esfuerzos internacionales para la recuperación y reconstrucción de Gaza. Creemos que tenemos un papel importante que desempeñar", ha zanjado.

VON DER LEYEN FUE INVITADA

La presidenta de la Comisión Europea fue invitada a la reunión de la Junta de Paz que tendrá lugar este jueves en la capital estadounidense, aunque Von der Leyen rechazó participar recordando las reticencias que genera en Bruselas el encaje legal debido a la voluntad de Trump de convertir el organismo en un ente que medie en otras guerras.

Tanto el Ejecutivo comunitario como los Veintisiete han rechazado participar en la Junta de Paz esgrimiendo "serias dudas" sobre "la compatibilidad" de la propuesta realizada por la Administración Trump con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Entre las dudas se encuentran algunas relativas al formato, ya que hay más países de los que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, ya que Trump ha planteado que el futuro del organismo pasa por ser permanente y mediar en otros conflictos, rol que ya ejerce Naciones Unidas.

Finalmente acudirá Suica a la reunión, aunque el Ejecutivo comunitario no ha querido detallar en calidad de qué acude. No obstante, fuentes europeas han señalado que la Comisión trasladó a los Estados miembro que irá en estatus de observadora.