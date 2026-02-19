La ONU alerta de que las acciones de Israel generan preocupación por una "limpieza étnica" en Palestina

Tiendas de campaña usadas por palestinos desplazados en la ciudad de Gaza, ante la destrucción causada por la ofensiva de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha subrayado este jueves que las acciones de Israel, incluido el aumento de los ataques y los "traslados forzosos" de población palestina generan preocupación por una posible "limpieza étnica" en la Franja de Gaza y Cisjordania, en el marco de las denuncias internacionales contra la ofensiva en el enclave y las medidas para consolidar la posible anexión de territorios.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado en un informe que "la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria parecían tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza".

"Esto, junto a los traslados forzosos, que parecen tener como objetivo un desplazamiento permanente, suscita preocupación por la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania", resalta el documento, publicado durante la jornada y que cubre el periodo entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Así, destaca que a la muerte y mutilación de "un número sin precedentes de civiles" en Gaza durante dicho periodo a causa de los ataques israelíes se suman la propagación de la hambruna y la destrucción de la infraestructura civil que aún sigue en pie, lo que implica que los palestinos sufran unas condiciones de vida "crecientemente incompatible con su existencia continuada como grupo".

El documento apunta que el patrón de ataques mortales en la Franja genera "graves preocupaciones" sobre la posibilidad de que las fuerzas israelíes hayan atacado "de forma intencionada" a civiles e instalaciones civiles, sabiendo que los daños serían "excesivos en relación con la ventaja militar anticipada", lo que supondría un crimen de guerra.

De esta forma, recalcado que al menos 463 palestinos, entre ellos 157 niños, han muerto de hambre en Gaza, donde la hambruna y la desnutrición es "un resultado directo" de las acciones del Gobierno israelí, incluido el bloqueo a la entrada y distribución de ayuda humanitaria a la población en el enclave costero palestino.

El informe recuerda que el uso del hambre como método de guerra equivale igualmente a un crimen de guerra que podría suponer un crimen contra la humanidad en caso de ser cometido como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, llegando a ser considerado genocidio si el objetivo es destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Por otra parte, puntualiza que "el uso sistemático e ilegal de la fuerza" por parte de las tropas israelíes en Cisjordania, así como "la detención arbitraria generalizada", "las torturas y otros malos tratos a palestinos detenidos" y la demolición "extensa" de viviendas "son usados para discriminar sistemáticamente, reprimir, controlar y dominar al pueblo palestino".

El texto apunta además a "incidentes preocupantes" de "uso innecesario o desproporcionado de la fuerza" por parte de la Autoridad Palestina, al tiempo que reseña que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos seguían usando en aquel entonces como "moneda de cambio" a los rehenes israelíes --vivos y muertos-- retenidos en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En esta línea, recoge testimonios de rehenes liberados sobre violencia sexual y de género, torturas, agresiones, confinamiento prolongado y privación de alimentos, agua e higiene durante su periodo en cautividad, mientras que documenta la muerte de 79 palestinos detenidos en Israel, con los gazatíes "particularmente vulnerables a torturas y otros malos tratos".

"PERVERSO CLIMA DE IMPUNIDAD"

Por ello, lamenta el "perverso clima de impunidad" ante las violaciones graves de los Derechos Humanos por parte de las autoridades israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos, sin que se hayan dado "pasos significativos" en el seno de su sistema judicial para lograr una rendición de cuentas por este tipo de violaciones.

El informe reclama por ello a todos los países que "pongan fin a la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, dado que facilitan las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos".

"Si bien al final del periodo que abarca el informe se estaban realizando esfuerzos para impulsar el 'Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza' liderado por Estados Unidos, que entró en vigor el 9 de octubre de 2025, la ausencia de medidas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional desde el 7 de octubre de 2023 representan una deficiencia crítica", destaca.

"La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza", esgrime el documento, que solicita a los Estados que garanticen la participación inmediata de los palestinos en las estructuras de gobierno para determinar y dar forma a la reconstrucción de Gaza.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha subrayado que "la impunidad no es algo abstracto: mata". "La rendición de cuentas es indispensable. Es el requisito previo para una paz justa y duradera en Palestina e Israel", ha apostillado.