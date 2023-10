Una comisión de la ONU acusa a Hamás y a Israel de perpetrar crímenes de guerra en el actual conflicto

Una columna de humo se alza tras un ataque israelí sobre la Franja de Gaza - Hashem Zimmo / Zuma Press / Contactophoto

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de la ONU que examina la situación en los Territorios Palestinos e Israel ha dicho tener indicios "claros" de que tanto los milicianos de Hamás como las fuerzas israelíes están cometiendo crímenes de guerra en el marco del conflicto actual, por lo que ha instado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación ha expresado su preocupación por la última "explosión de violencia", iniciada por el ataque lanzado por milicianos palestinos. Así, ha condenado el asesinato de cientos de civiles y ha advertido de que "tomar rehenes y usar a civiles como escudos humanos son crímenes de guerra", por lo que ha pedido la liberación inmediata de todos ellos.

También le preocupa la respuesta israelí, tanto por los efectos del bloqueo "completo" decretado sobre la Franja, que "sin duda se cobrará vidas civiles y constituye un castigo colectivo", como por los bombardeos lanzados sobre uno de los territorios más densamente poblados del mundo, donde viven más de dos millones de personas.

La comisión ha confirmado en un comunicado que está recabando pruebas de los posibles abusos cometidos por las partes, con vistas a depurar responsabilidades, y ha adelantado que compartirá estas evidencias con autoridades judiciales, en particular con el Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya Fiscalía ya abrió en 2021 una investigación sobre el conflicto palestino-israelí.

Para el grupo de expertos de la ONU, cuyo mandato deriva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el elevado número de víctimas pone de manifiesto la "urgencia" de que las partes pongan fin a la violencia y protejan a la población. La comisión ha incidido no obstante en que la paz no llegará hasta que no se atiendan las causas subyacentes al conflicto, lo que pasa por "poner fin a la ocupación ilegal (...) y reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".