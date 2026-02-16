Comparece por primera vez ante un tribunal uno de los atacantes en una playa de Sídney que dejó 15 muertos

Archivo - Efectivos de la Policía toman pruebas tras el tiroteo a la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 15 muertos y decenas de heridos - Dean Lewins/AAP/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naveed Akram, detenido por el tiroteo masivo efectuado junto a su padre el pasado diciembre que dejó unos 15 muertos en una playa de Sídney, ha comparecido este lunes por primera vez ante un tribunal mientras enfrenta casi 60 cargos, incluidos de asesinato y ataque terrorista.

El joven de 24 años ha declarado ante el Tribunal local de Downing a través de una videollamada desde una habitación en la prisión de Goulburn, una cárcel de máxima seguridad situada en Nueva Gales del Sur.

En una breve audiencia recogida por el diario 'Brisbane Times', Akram solo ha hablado respondiendo afirmativamente cuando la magistrada Sharon Freund le preguntó si había escuchado el debate en la sala acerca de las órdenes judiciales emitidas en diciembre que protegen la identidad de los supervivientes del ataque, si bien permite autoidentificarse a aquellas víctimas que deseen hacer pública su historia.

El abogado del detenido, Ben Archbold, ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena australiana ABC que su cliente está "tan bien como se puede esperar". "Todo el mundo sabe que es una prisión de máxima seguridad, con condiciones muy duras", ha afirmado al término de la audiencia.

Por otra parte, ha defendido que Akram "es solo un cliente, y es un cliente que necesita ser representado y no permitimos que nuestra opinión personal se interponga en nuestras obligaciones profesionales". "Todo lo que hemos hecho es iniciar el proceso, estamos esperando a que se entregue el informe (de pruebas), no hay nada más que pueda decir", ha agregado sobre un caso que volverá a los tribunales en el mes de abril.

El atacante y su padre, Sajid Akram (50) --fallecido durante el operativo policial-- asaltaron la playa de Bondi, en Sídney, a mediados de diciembre de 2025, dejando al menos 15 muertos y decenas de heridos, en medio de una celebración de la festividad judía de la Janucá. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.