Concluye tras cinco horas la reunión entre Putin y la delegación estadounidense encabezada por Witkoff

MADRID 2 Dic.

La reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, ha concluido después de cinco horas, mientras retoman las conversaciones congeladas en las últimas semanas para un alto el fuego en Ucrania, en medio de la escalada de ataques.

El asesor de Putin Yuri Ushakov ha calificado la reunión de "constructiva, muy útil e informativa", confirmando que en el Kremlin han abordado "varias variantes del plan" propuesto por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para Ucrania, que recibió críticas por parte de líderes europeos por las cesiones que Kiev tendría que hacer a Moscú.

"No duró cinco minutos, sino cinco horas. Es decir, tuvimos la oportunidad de debatir a fondo las perspectivas de un mayor trabajo conjunto para lograr una solución pacífica y duradera a la crisis ucraniana", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Sin embargo, ha reconocido que "todavía no se han comprometido al plan", porque "algunos" de los detalles propuestos "son aceptables" para Rusia, "mientras que otros no". A pesar de ello, ha aclarado que han discutido "la esencia" del plan, no las formulaciones específicas. Además, Putin --que ha transmitido saludos "amistosos" a Trump-- ha evaluado "las acciones destructivas de los europeos" en este sentido.

Por otro lado, Ushakov ha asegurado que "los contactos entre Rusia y Estados Unidos continuarán" y que ambos países "no se han distanciado" en su postura sobre la cuestión territorial. A su vez, han discutido las perspectivas de cooperación económica entre ambas potencias.

Antes del encuentro, Putin ha realizado una rueda de prensa en la que ha acusado a los países europeos de "obstaculizar" los esfuerzos impulsados por la Administración de Donald Trump para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con motivo de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.