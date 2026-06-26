Condenada a 25 años de cárcel en Túnez la destacada activista Sihem ben Sedrine

Archivo - Soldados de Túnez durante la segunda vuelta de las presidenciales de Túnez en 2019 (archivo) - Khaled Nasraoui/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha condenado a 25 años de cárcel a la destacada activista pro Derechos Humanos Sihem ben Sedrine en el marco de un caso abierto por supuestas irregularidades de un informe de la comisión de justicia de transición, un organismo instaurado tras la caída en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe'.

Ben Sedrine, una periodista y activista de 75 años, fue nombrada en 2014 como presidenta de la Comisión para la Verdad y la Dignidad, una comisión constitucional dedicada a recoger testimonios de víctimas de torturas y abusos por parte del régimen entre 1955 y 2011.

La activista fue detenida en agosto de 2024 por supuestas labores de "conspiración contra la seguridad estatal", tras lo que inició una huelga de hambre que derivó en su liberación en febrero de 2025. Sin embargo, fue posteriormente imputada por supuesta falsificación de un informe del citado organismo, así como por otros casos relacionados con sus labores al frente de la comisión.

Así, el tribunal ha condenado a la activista por 15 años de cárcel por la citada falsificación, así como a otros diez años de prisión por supuesto abuso de sus funciones en otros dos casos, incluido uno que afecta al Banco Franco-Tunecino (BFT), tal y como ha recogido el diario tunecino 'Business News'.

Durante los últimos años se han registrado numerosas detenciones y condenas contra activistas, periodistas y opositores, en el marco de lo que la oposición y organizaciones de la sociedad civil describen como una deriva autoritaria del presidente, Kais Saied, tras su decisión en 2021 de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.