Condenado a 20 años de cárcel en EEUU un miembro de Estado Islámico por el atentado en el aeropuerto de Kabul

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado federal del estado estadounidense de Virginia ha condenado a 20 años de cárcel a un miembro del grupo yihadista Estado Islámico en el atentado suicida perpetrado en agosto de 2021 en el aeropuerto de la capital de Afganistán, Kabul, en medio de una caótica retirada de tropas internacionales e intentos de la población de escapar del país tras la toma de la ciudad por parte de los talibán.

El hombre, de nacionalidad afgana e identificado como Mohamad Sharifulá, ha sido condenado por "participar en una conspiración de una década de duración para dar apoyo material y recursos" al grupo yihadista, según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El ataque dejó más de 180 muertos, entre ellos trece militares estadounidenses, y fue perpetrado en uno de los accesos al aeropuerto en medio del proceso de retirada de tropas internacionales, encabezadas por Estados Unidos, tras la toma de Kabul por parte de los talibán el 15 de agosto de 2021.

"Sharifulá pasó casi una década en el centro de una espantosa campaña de terror, brindando apoyo crucial para ataques contra civiles en todo el mundo y, en última instancia, contribuyendo a la muerte de trece miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de decenas de personas más en Abbey Gate", ha dicho el fiscal general Adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

Así, ha recalcado que la sentencia "lo hace responsable de la sangre que tiene en sus manos". "Estados Unidos perseguirá, capturará y llevará ante la justicia a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que participe en el asesinato de nuestros militares o ciudadanos", ha apostillado.

La sentencia ha tenido lugar unas tres semanas después de que Sean Parnell, jefe del equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que investiga el suceso, revelara que las autoridades habían hallado documentos clasificados "relevantes" sobre el atentado que estaban "escondidos" para que "no fueran hallados", en medio de las críticas a la Administración de Joe Biden por su gestión del suceso.

Apenas unos días antes, el Gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta ocho millones de dólares (cerca de siete millones de euros) por información sobre el líder de la filial de Estado Islámico en Afganistán --Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)--, Sanaulá Ghafari, también conocido como Shahab al Muhayir, y contra otro alto cargo del grupo identificado como Obaidulá.