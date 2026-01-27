Condenado a 20 años de prisión en Países Bajos un hombre acusado de tráfico de personas

Archivo - Embarcación de madera con migrantes en medio del Mediterráneo - Europa Press/Contacto/Simone Boccaccio - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad neerlandesa Zwolle ha condenado este martes a 20 años de prisión a un hombre acusado de tráfico de personas, extorsión y pertenencia a una organización criminal, que dirigió una red que ayudaba a personas migrantes a llegar a Europa a través del Mediterráneo a cambio de dinero.

El tribunal ha destacado la "terrible naturaleza" del caso por "menoscabar la política migratoria neerlandesa y europea", así como por el "trato particularmente cruel, violento y degradante al que el acusado y sus cómplices sometieron a los migrantes". Así, le ha ordenado pagar más de 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios a las víctimas.

Según la investigación, el varón reunió y ordenó reunir a migrantes en "condiciones atroces y retenidos en almacenes en Libia", donde "cientos de ellos fueron retenidos y sometidos a abusos, extorsión y hambre" mientras se les obligaba a llamar a sus familiares para pedirles dinero para su viaje al continente europeo.

"Solo cuando el viaje a Europa estaba pagado, el migrante podía abandonar el lugar y continuar su viaje. El abuso era a menudo perpetrado por cómplices del condenado. Entre las víctimas también había niños y mujeres embarazadas", reza un comunicado.

Asimismo, ha indicado que la red de contrabando liderada por el condenado dispuso la preparación de embarcaciones en el norte de Libia para la travesía por el Mediterráneo hacia Europa: "Se trataba de botes de goma o de madera, a menudo sobrecargados, con fugas e inservibles".

"En muchos casos, las abandonaban en el mar sin motor y carecían de chalecos salvavidas (seguros), mientras que la mayoría de migrantes no sabía nadar", ha señalado, antes de agregar que los testimonios muestran que los migrantes "estaban aterrorizados" tanto en Libia como durante el viaje.

La Fiscalía informó a finales de 2025 que un total de siete sospechosos habían sido acusados en este caso. El condenado había sido extraditado de Etiopía en 2022, donde ya había cumplido sentencia por trata de personas en África.