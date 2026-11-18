Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las inmediaciones de la Casa Blanca - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano paquistaní de 48 años presentado por las autoridades de Estados Unidos como "un agente capacitado" de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní ha sido condenado este martes a 27 años y medio de prisión por viajar al país norteamericano "para coordinar un intento de asesinato contra el presidente (Donald) Trump", según ha anunciado el Departamento de Justicia.

"Un agente iraní que llegó a Estados Unidos para coordinar un intento de asesinato contra el presidente Trump ha sido condenado justamente por su conducta delictiva", ha declarado el fiscal general, Todd Blanch, en un comunicado de la cartera anunciando la condena emitida por el juez de distrito estadounidense Eric Komitee contra Asif Merchant a 330 meses de prisión por intentar cometer un acto de terrorismo transnacional y por asesinato por encargo.

En el mismo, el subfiscal general adjunto en funciones para Seguridad Nacional, M. Scott Proctor, ha asegurado que "la Guardia Revolucionaria Islámica envió a Merchant para vengar el ataque contra su comandante terrorista, Qasem Soleimani", el general iraní fallecido en un bombardeo estadounidense perpetrado en Irak en enero de 2020.

"Gracias a la excepcional labor de investigación y procesamiento realizada por nuestros profesionales de las fuerzas del orden federales, el complot fracasó", ha destacado Proctor, que ha remarcado que "la severa sentencia que ha recibido Merchant debe servir como una advertencia contundente" para cualquier persona que viaje a Estados Unidos "en nombre de una potencia extranjera para cometer actos terroristas".

El comunicado, que describe al reo como "un agente capacitado de la Guardia Revolucionaria Islámica", recuerda que un jurado federal ya había declarado a Merchant en marzo de 2026 culpable de haber viajado a Estados Unidos para organizar asesinatos políticos en suelo estadounidense.

"Según su propia confesión, Merchant se unió voluntariamente a la Guardia Revolucionaria y se convirtió en un agente de Inteligencia capacitado. Posteriormente, viajó a Estados Unidos y, en nombre de la Guardia Revolucionaria, localizó y pagó a sicarios para asesinar a funcionarios del gobierno estadounidense", recoge el documento.

En el mismo, el Departamento de Justicia anota que el condenado "creía que el objetivo principal de su plan de asesinato era Donald Trump, aunque señaló que otros posibles objetivos habrían sido el entonces presidente Joe Biden y la exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley", todos ellos candidatos presidenciales estadounidenses en aquel momento.

"Merchant admitió que el plan de asesinato estaba motivado por el deseo de Irán de vengar la muerte del excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica Qasem Soleimani, quien falleció en un ataque con drones estadounidenses en enero de 2020", ha afirmado la cartera dirigida por Todd Blanche.