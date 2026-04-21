Condenado a 30 días de detención el militar israelí que golpeó una imagen de Jesucristo en Líbano

Archivo - El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado que el soldado que golpeó con un mazo la figura de un Jesucristo crucificado en el sur de Líbano ha sido apartado del servicio militar y condenado a 30 días de detención tras una investigación llevada a cabo por la autoridad castrense.

"El soldado que dañó el símbolo cristiano y el que fotografió el acto serán apartados del servicio y recibirán 30 días de detención militar", ha indicado en un comunicado en el que añade que desde el momento en el que tuvieron constancia del incidente han estado "trabajando" para ayudar a la comunidad a reemplazar la imagen.

Otros seis militares estuvieron presentes en el lugar y, según el Ejército, "no actuaron" para detener esta conducta ni informaron sobre ella. "Las tropas restantes que presenciaron el hecho han sido citadas a declarar para aclarar lo sucedido, tras lo cual se determinarán medidas adicionales a nivel de mando", ha apuntado.

Esto se produce después de que las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) anunciaran la apertura de una investigación al respecto en la víspera que ha acabado concluyendo que "la conducta de los soldados se apartó completamente de las órdenes y valores de las FDI".

Sus hallazgos han sido presentados al jefe del Ejército, Eyal Zamir, así como al jefe del Mando Norte, Rafael David Milo. "Se han reforzado los procedimientos sobre la conducta con respecto a instituciones y símbolos religiosos antes del ingreso de las tropas a áreas relevantes y se reforzarán en la zona tras el incidente", ha señalado.

"El jefe del Ejército ha condenado el incidente y declarado que constituye una conducta inaceptable y un fracaso moral que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas", ha zanjado.

El incidente --que provocó un escándalo a nivel internacional-- obligó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pronunciarse, condenando estos actos "en los términos más enérgicos" y asegurando que se tomarían medidas "disciplinarias severas" contra los infractores.

"Como la abrumadora mayoría de los israelíes, quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado del Ejército dañó un icono religioso católico en el sur de Líbano", precisó en redes sociales, donde defendió que Israel considera "a los miembros de todas las creencias "como iguales en la construcción" de su sociedad.