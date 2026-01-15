Condenado a cuatro años de cárcel en Alemania un hombre por pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania durante una operación en el sur del país. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

HALLE (ALEMANIA), 15 (DPA/EP)

Un tribunal de Alemania ha condenado este jueves a cuatro años de cárcel a un ciudadano iraquí por pertenencia a Estado Islámico, después de considerar probado que se unió al grupo yihadista en mayo de 2014 y estuvo en su seno durante más de dos años.

El Tribunal Superior Regional de Naumburg, en el este del país europeo, ha emitido el veredicto durante una sesión bajo estrictas medidas de seguridad en el ala de alta seguridad, donde ha comparecido el acusado, que llegó a Alemania en 2022 y afirmó en su petición de asilo, denegada en 2025, que huyó de Irak a Turquía en 2014.

La Fiscalía aseguró durante el proceso que el sospechoso juró lealtad al entonces líder de Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, y participó en "actividad de combate", según un comunicado del tribunal. "Durante un periodo no especificado, fue el 'número dos' de una unidad de combate, llegando a ser la mano de derecha del 'emir' de un batallón", afirma.