Condenado a diez años y medio de prisión por violación y agresión sexual el cómico y actor Russell Brand

1132339.1.260.149.20261109173208 El actor y cómico británico Russell Brand - Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal británico ha condenado este lunes al actor y cómico británico Russell Brand a diez años de prisión por delitos de violación y agresión sexual. El juez Bennathan ha calificado al acusado durante la lectura de la sentencia de "depredador sexual".

En concreto ha sido declarado culpable de cuatro delitos, uno de violación y tres de agresión sexual. La sentencia recoge la violación anal de una mujer en su casa de Londres en 2009 tras un espectáculo de humor, una agresión sexual por palpar los pechos de una mujer en un bar de Londres en 2004, otra por besar y tocar en zonas privadas de forma forzosa a una mujer en la radio Choice FM en 2004 o 2005 y la última por poner la cabeza en las ingles de una compañera de trabajo en 2004 sin su consentimiento.

El juez ha detallado los hechos probados recogidos en la sentencia, como la agresión sexual ocurrida en un bar del Soho de Londres en 2004 y ha recordado la frase de Brand de que no había "tocado jamás a una mujer sin su consentimiento" como otra de "una serie de mentiras", según recoge la prensa británica.

En cuanto a la violación de 2009, el juez ha mencionado que Brand ordenó a la víctima que lavara sus sábanas en una nueva "humillación" fruto de su "impactante arrogancia". "Sus acompañantes consentían su espantoso comportamiento", ha señalado.

La víctima de la violación ha declarado ante el tribunal que está "viviendo con el trauma" tras la agresión y que temía haber contraído el virus del VIH.

Bennathan ha mencionado también una agresión sexual a una mujer en los estudios de la emisora Choice FM en 2004 o 2005, cuando agarró del rostro a la mujer antes de besarla y tocarle el pecho y el culo con el agravante de la humillación frente a terceras personas.

En cambio, ha sido exculpado de la presunta violación de una mujer en un hotel de Bournemouth en 1999, durante el congreso del Partido Laborista, de practicar sexo oral sin su consentimiento a una mujer en el baño de un bar de Londres --la misma mujer por la que el actor ha sido condenado por agresión sexual-- y de un delito de intento de asalto indecente por llevar del brazo a una mujer hasta un lavabo en 2001.

Brand no ha reaccionado a la sentencia, según la prensa presente en la sala, y se ha dirigido a su mujer para articular con la boca la frase "te quiero".