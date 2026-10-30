Condenado en EEUU a más de tres años de cárcel un sirio por ataques informáticos en nombre del régimen de Al Assad

Archivo - El presidente de Siria, Bashar al Assad - -/SANA/dpa - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a tres años y medio de cárcel a un ciudadano sirio acusado de llevar a cabo ataques informáticos en nombre del antiguo régimen de Bashar al Assad contra medios y entidades gubernamentales, incluido el Ejército de Israel, así como contra varias organizaciones no gubernamentales.

El hombre, identificado como Ahmad Umar Agha, alias 'Th3Pr0', ha sido sentenciado por su "papel central" en actividades de hackeo encabezadas por los servicios de Inteligencia de Siria entre 2011 y 2024, en las que llevó a cabo ataques informáticos contra más de 45 medios, empresas, ONG y entidades estadounidenses y de gobiernos aliados de Washington.

"Agha puso sus habilidades informáticas al servicio del régimen de Al Assad para silenciar la información sobre las atrocidades cometidas por dicho régimen, intimidar a sus oponentes e incitar a los miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos a desobedecer sus órdenes", ha dicho el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

"Sus ataques contra nuestras redes e instituciones, incluido uno que provocó la desaparición temporal de 136.000 millones de dólares pertenecientes a inversores estadounidenses, constituyen un ataque contra la libertad de prensa y contra nuestra seguridad nacional y económica", ha agregado.

Así, ha recalcado que la sentencia contra Agha "debe servir como recordatorio de que la División de Seguridad Nacional tiene muy buena memoria a la hora de perseguir a piratas informáticos que actúan bajo el patrocinio de un Estado, como es el caso de Agha", según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia estadounidense.

La cartera ha destacado que entre estos ciberataques figuran uno contra "una muy respetada agencia de noticias" que publicó en redes sociales en abril de 2013 que el entonces presidente, Barack Obama, había resultado herido a causa de dos explosiones en la Casa Blanca.

Además, habría estado implicado en otro hackeo contra una página de reclutamiento de los Marines, así como dos intentos de obtener acceso a la página de la Casa Blanca en redes sociales a través del robo de nombres de usuario y contraseña de correos electrónicos de trabajadores de la Presidencia estadounidense.

Agha, miembro de grupo 'Ejército Electrónico Sirio' --que apoyó con estas acciones a las autoridades lideradas por Al Assad tras la guerra civil desatada en 2011--, es conocido también por haber logrado acceder a la cuenta en redes sociales de un portavoz del Ejército de Israel para publicar un comunicado falso sobre una fuga nuclear en la central de Dimona.