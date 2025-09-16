Condenado un empresario alemán a 4,5 años de prisión por violar las sanciones contra Rusia

HAMBURGO (ALEMANIA), 16 (DPA/EP)

El Tribunal Regional de Hamburgo ha condenado a un empresario alemán a cuatro años y medio de prisión por violar las sanciones impuestas a Rusia, al suministrar componentes electrónicos por un valor total de más de 850.000 euros a destinatarios en territorio ruso.

La sala de lo penal ha hallado culpable al hombre, de 46 años y nacido en Uzbekistán, tras probar que las entregas de bienes incluidos en la lista de sanciones de la Unión Europea, que se realizaron a través de Hong Kong, se realizaron entre noviembre de 2022, nueve meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, y febrero de 2024.

En total, está acusado de más de 20 cargos por infracciones conjuntas de la ley de comercio exterior, tanto comerciales como relacionadas con bandas.

Por su parte, los coacusados han sido condenados a penas de prisión más cortas, algunas de ellas con suspensión de la pena. Un ciudadano ruso ha sido condenado a menos de tres años de prisión, y otro alemán a tres, mientras que una mujer alemana y otro varón germano-ruso han recibido penas suspendidas.

La UE impuso sus primeras sanciones económicas tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el derribo de un avión de pasajeros malasio sobre el este de Ucrania en 2014. Desde el inicio de la guerra contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, la UE ha seguido endureciendo las sanciones.