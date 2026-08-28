Condenado en Rusia a once años de prisión Oleksi Arestovich, antiguo asesor de Zelenski

Archivo - Oleksii Arestovich, asesor de la Presidencia de Ucrania - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Rusia ha condenado este viernes 'in abstentia' a once años de prisión a Oleksi Arestovich, un antiguo asesor de la oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusado de difundir "propaganda terrorista" e "información falsa" sobre las Fuerzas Armadas rusas en el marco de la invasión de Ucrania.

"Por la totalidad de los delitos, se impone a Oleksi Arestovich la pena definitiva de once años de prisión", ha dictaminado el juez, que ha estipulado que los tres primeros años deberá cumplirlos en prisión y el resto en una colonia penitenciaria de régimen general, si bien el acusado no se encuentra en territorio ruso y reside principalmente en Estados Unidos.

Además, el tribunal ha impuesto en su contra una inhabilitación de cuatro años para administrar sitios web y canales a través de Internet después de que la Fiscalía confirmara la acusación y fuera puesto en busca y captura.

Arestovich ha sido juzgado en virtud de varios artículos del Código Penal de Rusia, entre ellos el que sanciona la incitación pública a actividades terroristas a través de Internet y el que tipifica la difusión deliberada de información falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.

La acusación señalaba que Arestovich había publicado en redes sociales un vídeo en el que instaba a destruir las vías ferroviarias utilizadas para abastecer a las tropas rusas en el frente.

En 2023, las autoridades rusas lo incluyeron en su lista de "terroristas y extremistas" en plena invasión rusa de Ucrania. Arestovich, que es también actor y bloguero, trabajó también para la Inteligencia ucraniana y fue asesor de Zelenski entre diciembre de 2020 y enero de 2023.