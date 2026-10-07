Condenados a cadena perpetua dos hombres por la mortal paliza al reconocido periodista turco Hakan Tosun

Archivo - Activistas y familiares del reconocido periodista turco Hakan Tosun, ante la sede del tribunal que juzgó la causa de su asesinato - Abdullah Tepeli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal turco ha condenado este miércoles a cadena perpetua a dos hombres por el asesinato del periodista y documentalista Hakan Tosun, que tuvo lugar hace casi un año en la ciudad de Estambul.

El Tribunal Penal Superior del distrito de Bakirköy ha emitido esta sentencia contra Abdurrahman Murat y Adnan Sahin, declarados culpables de asesinato, al rechazar una reducción de la pena por provocaciones o circunstancias atenuantes.

Los acusados, que pueden recurrir el veredicto, llevan entre rejas a la espera de juicio por el crimen desde el 12 de octubre del pasado año, antes de que la Fiscalía presentara los cargos por asesinato.

El periodista fue agredido brutalmente dos días antes cuando se dirigía a la casa de su madre en el barrio de Esenyurt, en Estambul. Fue hospitalizado con una hemorragia cerebral severa y murió el 13 de octubre, a los 50 años de edad.

La familia de Tosun --conocido por sus trabajos centrados en en campañas medioambientales, desarrollo urbano y luchas sociales-- ha celebrado el veredicto, si bien ha asegurado que seguirá reclamando medidas contra una tercera persona que estaría implicada en la paliza y que aparece en las imágenes grabadas del ataque.

Se trataría de un hombre identificado como Yusuf Ö, según ha señalado durante el juicio el abogado de los familiares, Hakan Bozyurt. "En el vídeo presentado en la última audiencia, mostramos que estas tres personas lo agredieron de manera organizada. Solicito que su tribunal presente una denuncia penal contra Yusuf Ö", ha declarado en una vista de la que se ha hecho eco el diario turco 'BirGün'.