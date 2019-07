Condenados en Kenia a largas penas de cárcel tres hombres por el atentado en la Universidad de Garissa en 2015

Publicado 03/07/2019 20:16:16 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Kenia ha condenado este miércoles a penas de entre 41 años de cárcel y cadena perpetua a tres hombres por su papel en el ataque ejecutado en 2015 contra la Universidad de Garissa, que se saldó con cerca de 150 muertos.

El juez Francis Andayi ha sentenciado a cadena perpetua a Rashid Charles Mberesero, de nacionalidad tanzana, y a 41 años de cárcel a los kenianos Mohamed Alí Abdikar y Hasán Adén Hasán.

"No creo que haya ninguna persona en el mundo que no entienda los efectos devastadores de los actos terroristas", ha señalado Andayi en su fallo, según ha informado el diario keniano 'The Nation'.

Los tres hombres fueron declarados culpables el 19 de junio y estaban a la espera de la sentencia. En el caso estaban imputadas cuatro personas, si bien una de ellas fue absuelta.

Los sospechosos estaban acusados de haber mantenido contacto con los cuatro responsables del ataque y estaban imputados por conspirar para cometer un atentado y pertenecer a un grupo terrorista, por lo que podrían ser condenados a cadena perpetua.

Milicianos del grupo yihadista somalí Al Shabaab asaltaron la Universidad de Garissa haciéndose pasar por fieles que iban a rezar a la mezquita del campus. El grupo dijo que se trataba de una respuesta a la intervención militar keniana en Somalia.

Al Shabaab ya asaltó el 21 de septiembre de 2013 el centro comercial Westgate de Nairobi, que se saldó con 72 muertos y unos 200 heridos. Entonces liberó a los rehenes musulmanes y retuvo a los cristianos hasta el fin de la toma, como ocurrió en la Universidad de Garissa.

Las tropas kenianas forman parte de una fuerza de paz de 22.000 efectivos que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de un país que vive en estado de crisis permanente desde 1991.

Además, Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país.