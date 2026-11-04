Condenados a muerte dos antiguos informantes por un complot para perpetrar atentados en Uganda

Archivo - Un policía de Uganda en la escena de un atentado en la capital, Kampala, en noviembre de 2021 (archivo) - Hajarah Nalwadda / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Uganda ha condenado este miércoles a muerte a dos antiguos informantes de las autoridades por su papel en un complot para azuzar ataques con explosivos en junio de 2025 y que se saldaron con la muerte de dos personas, un proceso en el que también está siendo juzgado un teniente coronel acusado de encabezar estos planes para llamar la atención de sus superiores sobre el riesgo de atentado en el país.

Así, la corte ha sentenciado a pena capital a los dos acusados, identificados como Hamza Lyavale y Hamid Walusansa, quienes se han declarado culpables de los cargos relacionados con los incidentes, incluida su responsabilidad en la entrega de explosivos que fueron usados en los citados ataques.

El presidente del tribunal, Richard Tukacungurwa, ha argumentado que estas acciones suponen uno de los escasos casos en los que la imposición de la pena de muerte debe servir como una disuasión. "La pena de muerte está justificada", ha señalado, según ha recogido el diario ugandés 'Nile Post'.

"Los dos condenados entregaron de forma intencionada las bombas a las dos víctimas. Participaron directamente en misiones suicidas falsas y, tras la primera, aceptaron voluntariamente participar en la segunda", ha manifestado, si bien los dos condenados tienen aún la posibilidad de apelar estas sentencias.

La primera de las víctimas, Sumaya Byaruhanga, murió el 3 de junio de 2025 a causa del estallido de la bomba que le fue entregada por los sospechosos. La segunda fallecida, Azatu Sawiya, fue tiroteada por las fuerzas de seguridad unas dos semanas después tras recibir igualmente explosivos por parte de los condenados.

"Se trató de acciones que los condenados planearon, idearon y ejecutaron, a sabiendas de que tales operaciones provocarían la muerte de civiles inocentes", ha destacado el tribunal en su fallo contra los imputados, quienes fueron informantes de las autoridades en el seno de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico.

Lyavale y Walusansa fueron imputados junto al teniente coronel del Ejército Ephraim Byaruhanga, quien es considerado por la Fiscalía como el 'cerebro' de estas operaciones debido a diferencias con sus superiores. Los fiscales afirman que quería azuzar estos ataques para generar miedo y convencer a los oficiales de la veracidad de la información que estaba facilitando.