Condenados a penas de prisión tres colaboradores del responsable de un atentado contra una sinagoga en Túnez

Archivo - Sinagoga de Ghriba, en la isla de Yerba (Túnez) - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal tunecino ha condenado este lunes a ocho años de prisión a la pareja del autor del ataque contra la sinagoga de Ghriba perpetrado el 9 de mayo de 2023, en el que murieron cuatro personas.

Además, ha condenado a tres años de cárcel a un joven que había alquilado un estudio al responsable del atentado, un miembro de la Guardia Nacional abatido por guardias de seguridad durante el ataque.

La Sala Penal Especializada de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha condenado por otra parte a un año de prisión a la hermana del autor material del ataque y finalmente ha absuelto a la madre del mismo, según recoge la emisora tunecina Mosaique FM.

El ataque fue perpetrado por un miembro de la Guardia Nacional de Túnez desplegado en la isla de Yerba que, en un primer momento, usó su arma reglamentaria para matar a tiros a uno de sus compañeros, tras lo que se desplazó a la sinagoga, donde abrió fuego contra los agentes desplegados en el lugar, matando a uno de ellos y a dos personas que visitaban el templo, aunque sin llegar a entrar al mismo.

La sinagoga de Ghriba es el templo judío más antiguo que aún se mantiene en pie en África y es un punto de peregrinaje común en Túnez por la celebración de la fiesta judía de Lag Baomer.

El edificio fue objetivo de un atentado en 2002 reivindicado por Al Qaeda en el que murieron 21 personas, trece de ellas turistas alemanes, tras lo que las autoridades instauraron un gran dispositivo de seguridad durante todo el año, pero especialmente en ocasiones como esta, en la que cientos o incluso miles de fieles acuden para sus celebraciones religiosas.