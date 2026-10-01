Congresistas demócratas de EEUU presentan una ley para sancionar la expansión de asentamientos israelíes

Archivo - Un vehículo de construcción opera en el asentamiento de Ganim, en Cisjordania. - Chen Junqing / Xinhua News / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de seis representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos ha anunciado la presentación de una proposición de ley destinada a imponer sanciones contra individuos y entidades extranjeras que participen en la construcción o expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza. La iniciativa, denominada 'Stop the Settlements Act' (Ley para Detener los Asentamientos), busca frenar la "apropiación de tierras" y "preservar la viabilidad de un futuro Estado palestino".

El texto legislativo ordena al presidente estadounidense aplicar bloqueos de activos y denegaciones o revocaciones de visado a aquellas personas o empresas extranjeras que, a partir del 30 de septiembre de 2026, participen directa o indirectamente en el levantamiento de nuevos asentamientos.

Asimismo, la norma prevé sanciones para quienes desarrollen infraestructuras orientadas a facilitar esta expansión, haciendo especial mención a la zona conocida como 'E1', situada al este de Jerusalén. Además de las sanciones individuales, la ley prohíbe explícitamente la importación a Estados Unidos de cualquier bien o producto fabricado, total o parcialmente, en estas colonias.

Los promotores de la medida --los congresistas Don Beyer, Joaquin Castro, Madeleine Dean, Greg Casar, Sara Jacobs y Veronica Escobar-- han justificado su propuesta en un comunicado como una respuesta a las políticas del Gobierno de Benjamin Netanyahu. El representante Beyer ha asegurado que la continua expansión ilustra el "desprecio" de Israel por el Derecho Internacional y la política estadounidense, mientras que Castro ha denunciado un "acaparamiento violento de tierras" por parte de los colonos que supone uno de los "mayores impedimentos para la paz".

Según los datos aportados por los legisladores en su escrito, desde diciembre de 2022 el Ejecutivo israelí ha aprobado más de un centenar de nuevos asentamientos y los colonos han establecido casi 200 puestos de avanzada adicionales.