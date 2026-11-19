Archivo - El expresidente de Egipto Anuar Sadat junto a su homólogo de EEUU, Jimmy Carter, en una imagen de archivo. - Arthur Grace / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Estados Unidos ha condecorado de forma póstuma al expresidente de Egipto Anuar Sadat, asesinado en 1981 en un desfile militar y artífice de los Acuerdos de Camp David y del tratado de paz con Israel que normalizó las relaciones y abrió una brecha con otros Estados árabes.

En el acto en Washington, Gamal, el hijo del difunto presidente, ha recogido el galardón defendiendo que su padre estaría "conmovido" por el reconocimiento y recalcar su figura como hombre "sencillo, amable y con los pies en la tierra" que usó su posición "para mejorar la vida" de los egipcios y "traer la paz" a la región.

Así las cosas, ha reivindicado su compromiso con la paz y su iniciativa de viajar a Israel para proclamar ante la Knesset sus intenciones de evitar más guerras con el país vecino.

"La simple idea de que Sadat estuviera diciendo 'no más guerras' era tan inesperada que pensaron que se trataba de otra estrategia", ha dicho sobre la situación en aquel momento para reivindicar igualmente la figura del presidente estadounidense, Jimmy Carter, para aprovechar la oportunidad histórica y trabajar en lo que serían los Acuerdos de Camp David.

De esta forma ha señalado que 47 años después, "la paz sigue prevaleciendo" y es el principal "legado" de Sadat, además del "principio rector" del actual presidente, Abdelfatá al Sisi.

Precisamente el líder egipcio ha expresado su "profundo agradecimiento" al Congreso estadounidense por el honor a Sadat al entregarle la Medalla de Oro del Congreso.

Según ha dicho, el galardón supone "un reconocimiento a su legado histórico, que encarna el valor de la paz y la capacidad de alcanzarla cuando existe voluntad política y valentía para tomar decisiones".

En lo que respecta a la situación actual en la región, Al Sisi ha señalado que hay que "evocar el espíritu de la paz y su efecto para prevenir los conflictos y propiciar un futuro mejor para todos los pueblos".

La Medalla de Oro del Congreso estadounidense es la más alta distinción civil que otorga la institución y suele reconocer la contribución de personas o entidades a la sociedad, en anteriores ocasiones han sido condecorados el expresidente sudafricano, Nelson Mandela, o el expresidente israelí, Simon Peres.