El Consejo de Europa premia a la abogada iraní Nasrin Sotoudeh con el Vaclav Havel de Derechos Humanos

Archivo - En el centro de la imagen, la abogada iraní Nasrin Sotoude - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

ESTRASBURGO 28 Sep. (DPA/EP) -

El Consejo de Europa ha concedido este lunes el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos a la abogada y activista iraní Nasrin Sotoudeh, por su defensa de disidentes, periodistas y minorías en el país centroasiático, motivo por el que ha sido encarcelada en varias ocasiones.

Su hija, Mehraveh Khandan, ha sido la encargada de recoger el galardón en nombre de la defensora de Derechos Humanos, quien ha asegurado que "algún día, el sol de la libertad brillará también sobre nuestro país" en un vídeo grabado en Teherán y difundido durante la ceremonia celebrada en Estrasburgo, Francia.

Sotoudeh, que en 2012 recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia junto al cineasta iraní Jafar Panahi, estaba nominada junto a otras dos mujeres para el galardón Vaclav Havel: la periodista iraní Masih Alinejad y la abogada húngara Márta Pardavi.

Cada una de ellas es sinónimo de "valentía basada en principios, integridad moral y un compromiso excepcional con la defensa de la dignidad humana y las libertades fundamentales frente a la presión política", ha declarado la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Petra Bayr.

Sotoudeh, que fue detenida en abril y puesta en libertad bajo fianza un mes más tarde, ha sido premiada por el grupo de 46 países por su defensa de activistas, periodistas, minorías y menores condenados a muerte en Irán, además de sus campañas contra la obligatoriedad del velo y la pena capital.

Por este motivo ha sido encarcelada en varias ocasiones y ha pasado años entre rejas. En 2020, recibió el Premio Nobel Alternativo.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concede el Premio Václav Havel desde 2013 en reconocimiento al compromiso con los Derechos Humanos. Dotado con 60.000 euros, lleva el nombre del difunto activista por los derechos civiles y expresidente de la República Checa.