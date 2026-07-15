El Consejo del Golfo acusa a Irán de "arrastrar a la región al caos" con ataques a Bahréin, Kuwait y Jordania

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui.
El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui. - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 14:06
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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, ha acusado este miércoles a Irán de "arrastrar a la región al caos" con "traicioneros ataques" a Bahréin, Kuwait y Jordania, en medio de la escalada bélica en la región entre Estados Unidos e Irán, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento del acuerdo preliminar entre ambos.

"Los traicioneros ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania evidencian la determinación de Irán de arrastrar a la región hacia un mayor caos e inestabilidad; atacar infraestructuras constituye una grave escalada que la comunidad internacional no puede ignorar", ha afirmado Al Budaiui, tras insistir en su "condena enérgica" de las acciones contra estos países vecinos e "infraestructuras e instalaciones vitales" en Kuwait.

De esta forma ha afeado que las maniobras de Teherán representan "una escalada sin precedentes y refleja una clara insistencia en violar todas las normas y reglas internacionales", incidiendo en que demuestra un "inaceptable desprecio por las consecuencias de arrastrar a la región a una mayor tensión e inestabilidad".

De esta forma, ha asegurado que los ataques a infraestructuras e instalaciones vitales no solo amenaza a los países atacados, sino a la región en su conjunto y ha reclamado a la comunidad internacional "medidas prácticas y disuasorias" para garantizar el cese de los bombardeos iraníes y "que se exijan responsabilidades a los culpables".

Todo con el fin, recalca Al Budaiui, de "preservar la seguridad y la paz regionales y evitar que la región se deslice hacia una mayor escalada".

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