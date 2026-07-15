El Consejo del Golfo acusa a Irán de "arrastrar a la región al caos" con ataques a Bahréin, Kuwait y Jordania

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui. - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasim Mohamed al Budaiui, ha acusado este miércoles a Irán de "arrastrar a la región al caos" con "traicioneros ataques" a Bahréin, Kuwait y Jordania, en medio de la escalada bélica en la región entre Estados Unidos e Irán, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento del acuerdo preliminar entre ambos.

"Los traicioneros ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania evidencian la determinación de Irán de arrastrar a la región hacia un mayor caos e inestabilidad; atacar infraestructuras constituye una grave escalada que la comunidad internacional no puede ignorar", ha afirmado Al Budaiui, tras insistir en su "condena enérgica" de las acciones contra estos países vecinos e "infraestructuras e instalaciones vitales" en Kuwait.

De esta forma ha afeado que las maniobras de Teherán representan "una escalada sin precedentes y refleja una clara insistencia en violar todas las normas y reglas internacionales", incidiendo en que demuestra un "inaceptable desprecio por las consecuencias de arrastrar a la región a una mayor tensión e inestabilidad".

De esta forma, ha asegurado que los ataques a infraestructuras e instalaciones vitales no solo amenaza a los países atacados, sino a la región en su conjunto y ha reclamado a la comunidad internacional "medidas prácticas y disuasorias" para garantizar el cese de los bombardeos iraníes y "que se exijan responsabilidades a los culpables".

Todo con el fin, recalca Al Budaiui, de "preservar la seguridad y la paz regionales y evitar que la región se deslice hacia una mayor escalada".