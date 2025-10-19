El Consejo de Ministros israelí aprueba rebautizar la ofensiva sobre Gaza como Guerra de la Redención

Archivo - Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/JINI - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros israelí ha aprobado este domingo cambiar el nombre de la ofensiva militar de la Franja de Gaza de Espadas de Hierro a Guerra de Redención a pesar de la oposición de algunas familias de rehenes y miembros del propio gabinete del primer ministro, Bejamin Netanyahu.

"Hoy presento al Gobierno para su aprobación la propuesta de dar a la guerra el nombre oficial y permanente de Guerra de la Redención. Al final de dos años de combates continuos recordamos cómo comenzamos. Hemos superado el terrible desastre del 7 de Octubre", ha explicado Netanyahu durante el Consejo de Ministros en declaraciones difundidas por el propio Gobierno.

"Nos hemos alzado con energía. Nos hemos puesto en pie y hemos devuelto una guerra intensiva a nuestros enemigos. Hemos eliminado la amenaza existencial del eje iraní que teníamos sobre nosotros. Hemos instaurado un proyecto nacional de redención en la Tierra de Israel, en nuestro Estado fuerte y floreciente", ha reivindicado.

Netanyahu ha indicado que durante la Operación León Rampante contra Irán "resalté nuestro glorioso destino enraizado en nuestro legado". "El pueblo se alzará como un león. Esto es cierto para la campaña en su conjunto. Esta es la Guerra de la Redención de nuestro pueblo, continuación directa de la Guerra de Independencia", ha argumentado.

El mandatario israelí ha anunciado que se entregarán medallas y menciones a "nuestros valientes soldados y comandantes". "Las condecoraciones de esta campaña, como en anteriores campañas militares, llevarán el nombre oficial de Guerra de la Redención", ha destacado.

Mientras, el ministro de la Diáspora, Amichai Chikli (Likud), se ha abstenido de la votación en el Consejo de Ministros, mientras que el ministro de Proyectos Nacionales, Orit Strock (Sionismo Religioso), ha votado en contra.

El término "redención" en realidad "pertenece a la fundación y a la generación fundadora del Estado", ha argumentado Chikli en su cuenta en la red social X.

Mientras, Strock ha apuntado que aún es "demasiado pronto" para conocer el resultado de la guerra y darle un nombre oficial. "Esperemos y veamos si logramos todos los objetivos" de la guerra, ha pedido.

El sábado la televisión pública israelí, Kan, informó de que el cambio de nombre costaría unos dos millones de shékels (517.000 euros). El medio recoge que también se plantearon otros nombres como Guerra del Génesis o Guerra de la Simchat Torá.