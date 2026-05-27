El Consejo de Seguridad condena el ataque con dron contra la central nuclear de Baraká (EAU) la pasada semana

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado este martes "en los términos más enérgicos" el ataque con dron registrado a inicios de la pasada semana contra las inmediaciones de la central nuclear de Baraká, en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), denunciando lo que ha considerado "una flagrante violación del Derecho Internacional" a la que también ha atribuido peligros relacionados con el medio ambiente.

"Los miembros del Consejo de Seguridad han condenado en los términos más enérgicos el atroz ataque con drones contra un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central nuclear de Baraká", reza el comunicado difundido al respecto, que tacha el ataque de "una flagrante violación del Derecho Internacional, con graves riesgos para la vida de los civiles, la infraestructura y el medio ambiente".

Al hilo, han expresado una "profunda preocupación por esta peligrosa escalada" y exigido "el cese inmediato y permanente de todos los ataques contra civiles e infraestructura civil en Emiratos Árabes Unidos", señalando en particular "los ataques y las amenazas de ataque contra instalaciones nucleares pacíficas".

Asimismo, tras tomar nota de las últimas resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad, del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su director general, Rafael Grossi, han exhortado a todos los Estados a "adherirse a los más altos estándares de seguridad nuclear y salvaguardias, y a abstenerse de cualquier acción que pueda poner en peligro la seguridad nuclear".

"Los miembros del Consejo de Seguridad han reafirmado su pleno compromiso con la promoción del mantenimiento de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y han reiterado su firme apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Emiratos Árabes Unidos, de conformidad con los principios de la Carta de Naciones Unidas", concluye la nota.

El Consejo se ha pronunciado de este modo algo más de una semana después de que las autoridades emiratíes denunciaran el impacto de un avión no tripulado que incendió un generador que alimentaba a la central nuclear de Baraká, luego de que fueran detectados un total de tres drones procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, de los cuales los restantes dos fueron "interceptados con éxito".