El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz de Trump para Gaza

Archivo - El Consejo de Seguridad de la ONU (archivo) - Evan Schneider/UN Security Counc / DPA - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes por 13 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra una resolución que recoge el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

La "histórica" resolución constituye una guía "audaz y pragmática", ha destacado el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que ha defendido la iniciativa en la reunión celebrada este lunes en la sede de la ONU en Nueva York.

El Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 20 puntos de Trump incluye la creación de una Junta de Paz que será presidida por el propio Trump y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al gobierno de la Franja de Gaza.

Además prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un estado palestino.