Guterres pide "medidas concretas y urgentes" en Gaza tras la resolución del Consejo de Seguridad sobre el plan de paz

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este lunes "traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno", después de que el Consejo de Seguridad haya adoptado la resolución impulsada por Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza.

"Ahora es fundamental traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno. Naciones Unidas está comprometida a desempeñar las funciones que le fueron encomendadas en la resolución, ampliando la asistencia humanitaria para atender las necesidades de la población civil en Gaza y apoyando todos los esfuerzos para que las partes avancen hacia la siguiente fase del alto el fuego", ha señalado en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El representante del organismo multilateral ha valorado la resolución, que ha contado con el apoyo de trece de los quince miembros del Consejo de Seguridad y dos abtenciones, como "un paso importante en la consolidación del alto el fuego", por lo que ha "animado a todas las partes" a respetarlo.

El portugués ha aprovechado para elogiar los "continuos" esfuerzos diplomáticos emprendidos por los mediadores en el conflicto, Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos, así como de los países regionales, si bien ha incidido en la "importancia de avanzar" en el plan propuesto por Washington de modo que resulte en un "proceso político para lograr la solución de dos Estados", en línea con resoluciones anteriormente aprobadas por Naciones Unidas.

El Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 20 puntos de Trump incluye una Junta de Paz liderada por el mandatario estadounidense y otros líderes como el ex primer ministro británico Tony Blair, y prevé, además, la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la posible creación de un estado palestino.