El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá la incursión de drones rusos en Polonia

Reunión extraordinaria del Gobierno de Polonia tras la entrada de drones rusos en su espacio aéreo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una reunión de urgencia para examinar la incursión de drones rusos en Polonia, ha anunciado este jueves el Gobierno polaco.

El Ministerio de Exteriores ha confirmado en redes sociales la próxima celebración del encuentro, convocado a petición de Varsovia y centrado en "la violación del espacio aéreo por parte de Rusia".

Moscú, que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, alegó el miércoles a través del Ministerio de Defensa que su oleada de ataques "no incluía objetivos" en Polonia, pese a que el Gobierno de Donald Tusk ha asegurado que fue una agresión deliberada.

El Ejecutivo polaco, por otro lado, también ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la OTAN.