El Consejo de la UE y la Eurocámara logran un acuerdo para implementar el pacto arancelario con EEUU

Archivo - El letrero de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas - Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han llegado en la madrugada de este miércoles a un acuerdo provisional para implementar el pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre el presidente norteamericano Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025.

"El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo provisional sobre dos reglamentos que aplican las reducciones arancelarias de la Unión Europea (UE) establecidas en la Declaración Conjunta UE - EEUU", ha anunciado en redes la Presidencia del Consejo, que en 2026 corresponde a Chipre.

El acuerdo, pendiente ahora de ratificación por la Eurocámara y los Estados miembros, incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las aduanas sobre las exportaciones del bloque.