Los contraataques iraníes contra Israel dejan al menos un muerto y 456 heridos

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance provisional de los contraataques iraníes contra Israel deja por ahora una mujer fallecida y 456 heridos de diversa consideración, pero la mayoría leves, según una estimación publicada este domingo por el Ministerio de Salud israelí.

La fallecida es una mujer de 60 años y la causa de su muerte parece ser un fallo respiratorio durante una de las evacuaciones. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana.

Un total de 456 personas han sido hospitalizadas en algún momento de los ataques, de las cuales 86 siguen ingresadas. Una de ellas se encuentra en estado grave y 19 han recibido un pronóstico resevado.