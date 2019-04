Corbyn pide a May una "propuesta convincente" para acabar con el bloqueo parlamentario al Brexit

Publicado 07/04/2019 6:58:26 CET

LONDRES, 7 Abr. (Reuters/EP) -

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha dicho que está esperando a que la primera ministra británica, Theresa May, le ofrezca una "propuesta convincente" para intentar acabar con el estancamiento parlamentario en el que se encuentra el Brexit.

Sin embargo, Theresa May ha dicho en un comunicado emitido este sábado por la noche que hizo "todo lo posible para que los diputados conservadores y el Partido Unionista Democrático respaldasen este acuerdo".

"No obstante, ha sido rechazado tres veces por el Parlamento y no hay señales de que se vaya a aprobar en un futuro cercano. Así que he tenido que adoptar un nuevo enfoque", ha añadido.

"Pedimos a la primera ministra que presente cambios verdaderos a su acuerdo para intentar encontrar una alternativa que logre el apoyo del Parlamento y una al país", dijo un portavoz del Partido Laborista en un comunicado el pasado viernes.

Un pacto con Corbyn evitaría que se produjera un Brexit sin acuerdo o que la salida de Reino Unido se retrasase una vez más. Sin embargo, el líder opositor considera que la primera ministra necesita ser "más flexible" para que los laboristas la respalden.

"Estoy esperando a ver si cambia de postura", ha dicho en declaraciones a la cadena BBC. "Espero que podamos decidir algo en el Parlamento esta semana que evite una salida abrupta", ha añadido.

En concreto, los laboristas quieren un compromiso de unión aduanera con la Unión Europea antes de que Reino Unido abandone el bloque, lo que pasaría por alto las llamadas "líneas rojas" que fijó May al comienzo de las negociaciones. Por otra parte, muchos legisladores laboristas quieren que se celebre un segundo referéndum sobre los términos del Brexit.

May consiguió que los Veintisiete aplazaran el Brexit del 29 de marzo al 12 de abril con la expectativa de que, si finalmente convencía a Westminster para que aprobara el Acuerdo de Retirada, se pudiera retrasar al 22 de mayo. Los diputados votaron a favor de una segunda prórroga que ha pedido este viernes con el 30 de junio como nueva fecha límite.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha avanzado que planteará a los Veintisiete conceder a Reino Unido una prórroga "flexible" de aproximadamente doce meses, hasta final de marzo de 2020, abierta a que el Brexit se produzca antes si Londres consigue sacar adelante el acuerdo de divorcio.

Los líderes europeos se reunirán el 10 de abril para abordar la crisis del Brexit, si bien en su anterior encuentro ya dejaron claro que si la 'premier' solicitaba una nueva dilación del plazo debía explicar para qué.