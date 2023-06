Corea del Norte arremete contra Japón por volver a exigir una solución a la cuestión de los secuestrados en los años 70

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han arremetido este miércoles contra el Gobierno de Japón por exigir de nuevo una solución a la cuestión de los ciudadanos nipones secuestrados por Pyongyang en los años 70 y han reiterado que el asunto "ya está zanjado".

"Esta cuestión ya se resolvió completamente y de forma definitiva gracias a nuestra magnanimidad y esfuerzos más sinceros", ha aseverado Ri Pyong Dok, alto cargo del Instituto para Estudios de Japón del Ministerio de Exteriores norcoreano, según ha recogido la agencia de noticias estatal KCNA.

Así, ha aclarado que esta postura "socava los intentos" de Tokio de fijar una cumbre entre las autoridades de ambos países "sin que haya condiciones preestablecidas para ello".

Ri ha hecho alusión a un evento de Naciones Unidas organizado por Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea que tendrá lugar este jueves y en el que la organización prevé abordar el asunto.

Japón ha insistido en que Corea del Norte secuestró a 17 ciudadanos japoneses en los años 70 y 80. Además, ha manifestado que doce de ellos siguen en el territorio norcoreano a excepción de cinco que han podido regresar al país después de un viaje del ex primer ministro nipón Junichiro Koizumi en 2002.

Las autoridades norcoreanas admitieron entonces haber secuestrado a trece ciudadanos japoneses en el pasado para enseñar japonés y entrenar a miembros de la Inteligencia del país. Al permitir el regreso de los cinco ciudadanos en cuestión, Pyongyang señaló que otros ocho habían muerto.

Ri ha matizado, en este sentido, que hablar de "secuestro" y "Derechos Humanos" en la ONU a pesar de que Tokio "vulneró brutalmente los Derechos Humanos y cometió crímenes de guerra durante la época colonial de la península de Corea es un insulto a la Historia". "Es una pérdida de tiempo que Japón siga abordando este asunto a nivel internacional", ha recalcado.

"No importa cuán desesperadamente Japón trate de internacionalizar este asunto, no atraerá la atención de nadie excepto de pseudo-expertos en Derechos Humanos y picapleitos que buscan vivir a costa del presupuesto que Japón destina a este asunto", ha aclarado antes de instar a la ONU a "no convertirse en un lugar para alargar cuestiones que están políticamente motivadas".

Sin embargo, el Gobierno nipón ha afirmado que "no habrá solución para este asunto a menos que todas las víctimas sean repatriadas".