Corea del Norte avisa a Seúl que contraatacará como se pase un "milímetro" de la frontera

Archivo - Imagen de archivo del lado surcoreano de la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte - Irina Karabut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha avisado este martes a su vecino de que ni se le ocurra entrar en su territorio ni un solo milímetro o de lo contrario desencadenará un "contraataque tan potente como inmediato" en una continuacion de varios días de amenazas tras la explosión de una mina (que Seúl atribuye al Ejército norcoreano) en la Zona Desmilitarizada que hirió a tres militares surcoreanos hace dos semanas.

El Ministerio de Exteriores norcoreano ha respondido así a las conclusiones alcanzadas este pasado lunes por el Ejército de Corea del Sur y que apuntan de manera inequívoca a Corea del Norte como la responsable de colocar las minas que estallaron el pasado 21 de septiembre.

Ese mismo día, y en la primera misión de este tipo realizada en la DMZ, el ministro de Defensa, Kang Shin Chul, anunció el comienzo de una operación de desminado en la zona de las explosiones.

Al ministerio norcoreano le da "igual" que Seúl "retire minas que no importan" pero ha avisado que "como una sola bota surcoreana cruce la frontera siquiera un milímetro, como caiga una sola chispa, las fuerzas de guardia fronteriza de la RPDC (la República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte) emprenderán un contrataque potente e inmediato", según el comunicado recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.