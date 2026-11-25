Archivo - Bandera de Corea del Norte. - Yuri Smityuk / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han ordenado este miércoles el cierre de la oficina diplomática de Suiza en Pyongyang inaugurada hace apenas un mes y han declarado persona 'non grata' a su máximo responsable, a quien han dado un plazo de 48 horas para abandonar el país en represalia por las sanciones impuestas por el Gobierno suizo contra el Campamento Infantil Internacional de Songdowon.

Según ha informado la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA, el director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, Park Hyun Soo, ha convocado este mismo miércoles al jefe de la legación suiza, Astier Silbein, para hacerle entrega de un memorándum en el que se exige su salida inmediata del país y notificarle el precinto de las instalaciones diplomáticas.

Pyongyang justifica esta expulsión en lo que califica de "acciones hostiles ilegales" por parte de las autoridades federales suizas al incluir al citado campamento infantil norcoreano en su lista de objetivos sancionados, subrayando que "los actos que vulneran los derechos soberanos de la República Popular Democrática de Corea y los intereses de sus ciudadanos nunca pueden ser bienvenidos".

La decisión ejecuta la amenaza lanzada apenas un día antes por Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien condenó las sanciones aprobadas la semana pasada por Berna y acusó a Suiza de cometer "un acto abiertamente hostil" y "vergonzoso" apenas un mes después de que el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, viajara a Pyongyang para inaugurar precisamente dicha oficina diplomática con el compromiso de fomentar el diálogo y la cooperación.

El Gobierno suizo sancionó el Campamento Infantil Internacional de Songdowon por su presunta vinculación con la deportación forzosa de menores ucranianos, una medida que llevó a Kim Yo Jong a sostener que la misión abierta en octubre había perdido "la justificación de su existencia" al no respetar la soberanía norcoreana.

Suiza estableció relaciones diplomáticas con Corea del Norte en 1974 y, aunque no contaba con una embajada formal, operó una oficina de cooperación humanitaria en la capital norcoreana desde 1997 hasta 2020, cuando cerró sus puertas a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus antes de su reciente reapertura el pasado mes de octubre.