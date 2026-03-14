Corea del Norte lanza diez misiles balísticos hacia el mar de Japón

Archivo - Televisión surcoreana informa de pruebas de misiles en Corea del Norte (archivo). - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha informado del lanzamiento de hasta diez misiles balísticos por Pyongyang sobre el mar de Japón mientras Estados Unidos y Corea del Sur realizaban ejercicios militares conjuntos, una acción también denunciada por las autoridades japonesas en la que ya sería la tercera ocasión en lo que va de año que Corea del Norte realiza un lanzamiento de este tipo.

Las primeras informaciones de las fuerzas militares surcoreanas aseguran que alrededor de las 13.20 horas (hora local) del sábado, los radares detectaron misiles lanzados desde Corea del Norte.

"Nuestras fuerzas armadas mantienen un firme estado de alerta, al tiempo que comparten estrechamente información sobre misiles balísticos norcoreanos con las partes estadounidense y japonesa, en medio de una mayor vigilancia para prevenir nuevos lanzamientos", reza un comunicado del Ejército surcoreano recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón ha indicado que Corea del Norte habría lanzado "un objeto que podría ser un misil balístico" que, según las estimaciones, ya habría caído sobre el agua.

La Oficina de la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha alertado en redes sociales sobre el incidente y se ha preparado para "adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluyendo la preparación para contingencias". De la misma manera, se han comprometido a informar a la población sobre la situación y a garantizar la seguridad de los equipos de defensa.

En este contexto, Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, alertó este martes de "terribles consecuencias" por las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, solo un día después de que ambos países pusieran en marcha actividades de este tipo en las inmediaciones de la península de Corea.

Las maniobras han congregado a unos 18.000 efectivos de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas y se extenderán durante unos diez días, con ejercicios aéreos, terrestres y marítimos.