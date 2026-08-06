Corea del Norte lanza un misil hacia el mar de Japón tras criticar la deriva "belicista" de Tokio

Archivo - Una prueba de misil norcoreano - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha lanzado este jueves un misil hacia el mar de Japón, también conocido como el mar del Este, tras criticar la deriva "belicista" de Tokio ante las recientes maniobras militares japonesas y los ejercicios conjuntos con Seúl el pasado mes de junio.

El Ministerio de Defensa de Japón ha informado en redes sociales de que están "analizando los detalles" del lanzamiento "en estrecha coordinación con Estados Unidos y Corea del Sur", instando a sus fuerzas a estar preparados "ante cualquier contingencia imprevista".

"Se estima que el misil cayó cerca de la costa oriental de la península coreana; no se ha confirmado que el misil haya entrado en territorio japonés ni en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, hasta el momento, no se han recibido informes de daños a aeronaves o embarcaciones que operan en la zona", ha agregado.

Por su parte, los sistemas surcoreanos detectaron el lanzamiento alrededor de las 17.00 horas (hora local) desde la zona costera de Wonsan, ciudad portuaria y base naval que sirve de capital de la provincia norcoreana de Kangwon, según la agencia de noticias Yonhap.

"Mientras reforzamos la vigilancia y la supervisión ante posibles lanzamientos adicionales, nuestro Ejército mantiene una postura de plena preparación y comparte estrechamente información pertinente con Estados Unidos y Japón", ha indicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, por sus siglas en inglés).

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó recientemente que Corea del Norte no tolerará la deriva "belicista" de Japón por las recientes pruebas de lanzamiento de misiles largo alcance Tomahawk en aguas del Pacífico, que tildó de "grave amenaza que destruye la paz y la seguridad mundiales".

Sus advertencias responden a las maniobras de finales de julio que puso en marcha Japón con el lanzamiento por primera vez de misiles antibuques, con un alcance de casi 1.000 kilómetros, lo que marca el inicio de una fase militar y representa un cambio significativo en la política de seguridad de Japón.

Las Fuerzas Armadas de Japón y Corea del Sur también llevaron a cabo a principios de junio sus primeras maniobras militares de entrenamiento en casi nueve años, una señal clave del acercamiento entre los ejércitos de ambos países vecinos.

Asimismo, este último lanzamiento se produce más de un mes después de que Pyongyang realizara una prueba de un misil balístico táctico, así como de nuevos lanzacohetes múltiples y otras armas, el pasado 25 de junio, bajo la supervisión del líder norcoreano.