Corea del Norte reivindica sus lazos con Rusia y apuesta por profundizar sus relaciones bilaterales

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Norte han reivindicado este viernes sus lazos con Rusia y han apostado nuevamente profundizar sus relaciones bilaterales con motivo del segundo aniversario de la firma del tratado de asociación estratégica con Rusia, un texto que considera un "arma legal esencial" para el "nuevo orden global".

El pacto, que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, ha facilitado incluso el despliegue de militares norcoreanos en territorio ruso para luchar contra Ucrania en el marco de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022.

Según Pyongyang, este acuerdo ha dado a los dos países firmantes una base "contundente" ante una "situación política internacional confusa y volátil", tal y como ha recogido el diario norcoreano 'Rodong Sinmun', afín al Partido del Trabajo de Corea.

Así, las autoridades han apostado por la construcción de un nuevo hospital y la restauración de la ruta aérea entre la capital rusa, Moscú, y la norcoreana, al margen del despliegue de soldados. Corea del Norte ha expresado así su "completo apoyo a las políticas del Gobierno de Rusia".

El propio líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha reafirmado recientemente la alianza entre las partes en una carta enviada al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha recalcado su "apoyo incondicional" al país en pleno acercamiento entre ambos. "Es mi voluntad y postura, y la del Gobierno de Corea del Norte, apoyar plenamente las políticas internas y externas de Moscú y permanecer siempre integrados en la Federación Rusa", ha apuntado.