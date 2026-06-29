Corea del Sur destaca su "estrecha coordinación" con EEUU tras los últimos lanzamientos de Corea del Norte

Archivo - Imagen de archivo del líder norcoreano, Kim Jong Un. - -/KCNA via YNA/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha asegurado este lunes que mantiene una "estrecha coordinación" con Estados Unidos tras los últimos lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte, que tuvieron lugar durante la jornada del jueves y sobre los que Seúl no se había pronunciado oficialmente hasta ahora.

"Corea del Sur y Estados Unidos detectaron y siguieron, en tiempo real, los múltiples proyectiles lanzados por Corea del Norte (...), manteniendo una estrecha coordinación para todas las contingencias", ha indicado el viceportavoz del Ministerio de Defensa surcoreano, Lee Kyung Ho.

Así, ha resaltado que los proyectiles han sido clasificados como "sistemas de armas tácticas" y ha asegurado que "el mecanismo bilateral de intercambio de información y coordinación (con Estados Unidos) sigue funcionando a la perfección", tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Nuestras Fuerzas Armadas mantienen un estado de alerta permanente las 24 horas", ha destacado Lee, quien ha reclamado "no socavar la dedicación de los militares surcoreanos y estadounidenses, dedicados a defender Corea del Sur y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, a través de interpretaciones políticas".

Las palabras de Lee llegan en medio de especulaciones sobre la falta de respuesta de Seúl al anuncio de Pyongyang sobre los lanzamientos del 25 de junio, incluidas teorías sobre si retuvo la información relativa a los disparos o si no fue capaz de detectarlos en el momento en el que tuvieron lugar.

De hecho, un medios surcoreano llegó a plantear la posibilidad de que Estados Unidos estuviera limitando la entrega de información sobre las actividades militares de Corea del Norte, lo que dificultaría las capacidades de Seúl para detectar este tipo de operaciones, algo que ha sido rechazado por Lee.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, supervisó los últimos ensayos, que coincidieron con el 76º aniversario de la Guerra de Corea (1950-1953) e implicaron nuevos sistemas de artillería y lanzamiento de misiles, al tiempo que apostó por infligir "miedo" y "desazón" sobre "el enemigo".

El actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha abogado desde su poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang, si bien por ahora no se ha producido un inicio de conversaciones entre ambos países, que siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio.