Corea del Sur detecta 19 direcciones IP de doce países en un ciberataque contra su sector financiero

Archivo - Billetes de won surcoreano. - Taidgh Barron / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades financieras de Corea del Sur han identificado 19 direcciones IP procedentes de doce países vinculadas a una reciente ola de ciberataques contra el sector financiero nacional, en los que se sospecha el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El Equipo de Análisis de Riesgos Digitales del Servicio de Supervisión Financiera (FSS, por sus siglas en inglés) ha detallado que los piratas informáticos utilizaron métodos de infiltración indirecta mediante servidores internacionales para dificultar su rastreo. Estados Unidos encabeza la lista con cinco direcciones IP detectadas, seguido de Japón, Suecia y Alemania, con dos cada uno. El listado también incluye una dirección surcoreana y conexiones desde España, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Tailandia, Malasia y Letonia.

La citada agencia recoge que un atacante de nacionalidad desconocida descubrió diversas vulnerabilidades en los sistemas de las compañías y lanzó una ofensiva concentrada en tratar de robar información personal de los clientes. Los accesos irregulares afectaron a instituciones como el Shinhan Bank y el banco digital Toss Bank, donde se han registrado intentos de intrusión vinculados a estas direcciones desde el pasado mes de enero.

Ante esta situación, el FSS ha distribuido la lista de direcciones IP maliciosas a todo el sector financiero surcoreano, exigiendo a las entidades la finalización de inspecciones internas y la aplicación de medidas correctivas antes del 8 de octubre. El organismo ha instado a los bancos a revisar minuciosamente sus activos informáticos expuestos y a verificar los sistemas de autenticación que puedan servir como vía de intrusión.

Aunque las autoridades surcoreanas no han atribuido oficialmente el ataque a ningún país a la espera de que concluyan las investigaciones policiales, fuentes del sector de la ciberseguridad citadas por Yonhap sospechan que la ofensiva podría tener su origen en China, tras hallar rastros de una herramienta de prueba de penetración basada en IA en idioma chino que fue lanzada el pasado mes de julio.