Corea del Sur se mantiene "alerta" ante cualquier "provocación norcoreana" tras el último ensayo balístico

Las autoridades de Corea del Sur han lamentado este miércoles que Corea del Norte siga adelante con los lanzamientos de misiles a pesar de los riesgos que esto acarrea y ha asegurado que se mantiene "alerta" ante posibles provocaciones tras el último ensayo balístico, que llega poco antes de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a territorio surcoreano.

"El lanzamiento de misiles ha sido detectado sobre las 15.00 (hora lcoal) del martes, si bien los detalles están siendo analizados por las agencias de Inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos", ha aseverado el Ejército surcoreano en un comunicado.

En este sentido, ha aseverado que las fuerzas de seguridad "están manteniendo sus capacidades para responder a cualquier acción o provocación norcoreana que así lo requiera, siempre en coordinación con Estados Unidos y teniendo en cuenta la alianza entre las partes".

La Administración de Misiles de Corea del Norte indicó el martes que los misiles, disparados verticalmente, volaron durante más de 7.800 segundos a lo largo de una ruta preestablecida para destruir su supuesto objetivo, según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

La semana pasada, Pyongyang lanzó dos proyectiles hipersónicos tras cinco meses sin ensayos de este tipo y a escasos días de la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aquellos lanzamientos fueron los primeros desde que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, asumió el cargo en junio, abogando por un acercamiento con Corea del Norte.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que podría reunirse "en un futuro no muy lejano" con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, al tiempo que ha quitado hierro a los lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang.