Archivo - Bandera de Corea del Sur (archivo) - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha presentado este martes una protesta a Rusia por la presunta entrada de aviones militares rusos en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés), designada de forma unilateral, y aproximarse al espacio aéreo nacional, sin que Moscú haya reaccionado oficialmente a las quejas de Seúl.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha afirmado que ha trasladado a Moscú la necesidad de que no se repitan estos hechos, después de que el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) indicara que cinco aviones militares rusos habían entrado en la KADIZ sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón.

"Hemos transmitido nuestro pesar a Rusia, a través de canales diplomáticos, y solicitado medidas para evitar una reincidencia", ha manifestado, antes de detallar que el mensaje ha sido enviado a la Embajada de Rusia en Seúl, si bien no ha convocado al embajador, según fuentes diplomáticas citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha convocado al agregado militar de la Embajada de Rusia, Nikolai Marchenko, para presentar una queja formal, después de que el JCS emitiera una alerta para los residentes de Ulleung al considerar que las aeronaves rusas estaban cerca de entrar en espacio aéreo surcoreano.

Estas zonas de identificación de defensa aérea, declaradas de forma unilateral, no están definidas por un tratado internacional y son parte de los esfuerzos de algunos países por identificar y localizar aparatos de otros países bajo argumentos de seguridad nacional, por lo que la entrada de aviones en las mismas no implica una violación del espacio aéreo.

Corea del Sur y otros países del mundo han anunciado la existencia de estas zonas cubriendo partes de su espacio aéreo o incluso más allá, sin que se generen obligaciones internacionales para los países cuyos aparatos las sobrevuelen, más allá de posibles tensiones por la falta de notificación previa, como pide Seúl. Moscú no ha respondido tampoco en este caso a las denuncias surcoreanas.