Corea del Sur reafirma su compromiso con la paz en la región a pesar de las tensiones con Corea del Norte

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur ha reafirmado este lunes su compromiso con la paz en la región a pesar de las tensiones con Corea del Norte y ha vuelto a abogar por impulsar una "política de coexistencia" y dejar de lado "actos hostiles" que puedan propiciar un conflicto en la región.

El portavoz del Ministerio, Yoon Min Ho, ha indicado que las autoridades procederán a plantear "medidas que permita reconstruir la confianza entre las dos Coreas en señal de apoyo con el presidente, Lee Jae Myung, y su compromiso con la paz", según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Así, ha citado una serie de "gestos" como prueba de la "sinceridad" de Seúl, lo que incluye la retirada de los altavoces de las zonas fronterizas y las disculpas por el lanzamiento de drones al otro lado de la frontera.

Sus declaraciones han llegado tras un fin de semana de duras acusaciones por parte de Pyongyang, que ha arremetido contra Seúl por buscar la desnuclearización de la península. Así, afirmó que Corea del Sur es un "Estado enemigo que está obsesionado con la hostilidad y la confrontación".

Este cruce de reproches llega a raíz de las críticas vertidas por Corea del Sur y los países de la Unión Europea contra la coopración militar entre Rusia y Corea del Norte y su asociación estratégica.