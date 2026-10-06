Cornell encarga a la ex fiscal general adjunta Sally Yates una revisión de sus políticas contra el abuso sexual

Archivo - Imagen de la Universidad de Cornell, en Nueva York (EEUU) - LINDSAY FRANCE / CORNELL MARKETI - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La universidad de Cornell ha encomendado a la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates una revisión independiente de las políticas de la institucion para prevenir el abuso sexual tras el escándalo desatado por la investigación de una denuncia por violación en grupo ocurrida en 2024 que supuestamente manipuló la propia Policía de la universidad.

El rector de la universidad, Michael Kotlikoff, ha declarado su total respaldo a la nueva investigación que ha comenzado en relación a la denuncia de la violación en grupo que sufrió una joven en una fraternidad del campus en 2024 y que ahora está en manos de la fiscal de Nueva York, Letitia James.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, tomó el viernes pasado la inusual decisión de apartar al fiscal del condado de Tompkins, donde se encuentra la institución, tras denunciar en rueda de prensa que la Policía de Cornell solo trasladó "de manera parcial" la declaración original de la víctima (identificada con el nombre genérico de 'Jane Doe') y omitió una contundente afirmación: "Puedo decir con toda seguridad al 100% que fui violada".

Yates, fiscal general adjunta bajo el mandato de Barack Obama, ahora ejerce como socia del bufete de King & Spalding LLP y ha sido elegida por la junta de la universidad para dirigir una "revisión independiente exhaustiva" sobre cómo la universidad "previene y responde al acoso sexual, la agresión sexual y las conductas indebidas relacionadas en el campus".

El abogado de la víctima, Thomas Giuffra, denunció este lunes amenazas contra él y su clienta, apuntando que más de siete alumnos pudieron participar en la violación.

"Le están diciendo a Jane Doe que hay personas ahí fuera intentando localizarla. Han localizado a las mujeres equivocadas, al menos a tres de las mujeres equivocadas de las que yo tengo conocimiento", ha afirmado Giuffra en declaraciones a la cadena CNN, tras denunciar intentos de "silenciar" a la víctima.