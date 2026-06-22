Costa avisa a los países candidatos de que el contexto geopolítico no relajará los criterios para entrar a la UE

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la segunda cumbre UE-Moldavia, celebrada el 22 de junio de 2026 en Bruselas (Bélgica) - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha avisado a los países candidatos a incorporarse a la Unión Europea de que, pese al "sentido de urgencia" que existe en Bruselas para avanzar en la ampliación ante el actual contexto geopolítico, ello no implica que se vayan a relajar ni facilitar los criterios mínimos de adhesión al bloque comunitario.

Así lo ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas, al término de la segunda cumbre UE-Moldavia, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta moldava, Maia Sandu, días después de que la Unión abriera las negociaciones formales con el país del este de Europa con la apertura del primer grupo de capítulos.

"La ampliación (de la UE) debe tener en cuenta el contexto geopolítico, y eso significa que tanto los países candidatos como los Estados miembro deben comprender y tener sentido de urgencia para avanzar en esto. Esto no significa que debamos olvidar cuáles son los criterios: que todos deben trabajar más rápido, cumplir todos los criterios y avanzar cuanto antes", ha indicado.

Costa ha sostenido que el proceso basado en méritos que rige la adhesión a la Unión significa que cada país candidato "necesita cumplir los criterios objetivos y concretos", pero no implica que necesariamente requiere más tiempo. "Depende de la dinámica", ha añadido.

Así, ha puesto el ejemplo de Moldavia, que "está avanzando muy rápidamente" y, ha asegurado, "si mantiene el mismo ritmo, lograremos completar este primer bloque rápidamente y la Unión Europea podría dar la evaluación para abrir los siguientes bloques con rapidez". "La base de méritos significa que todos deben cumplir los mismos criterios", ha zanjado.

VON DER LEYEN: CADA PAÍS ES RESPONSABLE DE LOS TIEMPOS

También se ha expresado en este sentido la presidenta de la Comisión Europea, que ha señalado que una vez que se abren los primeros bloques de capítulos, "cada país candidato es responsable de sí mismo porque tiene que implementar reformas", que son "diferentes según" el Estado.

"Hoy solo estoy hablando de Moldavia, y creo que el proceso basado en méritos beneficia mucho más a Moldavia que el concepto de 'lo antes posible'. Porque 'lo antes posible' no dice nada, ¿en relación con qué? En cambio, un proceso basado en méritos lo dice de forma muy clara", ha añadido la conservadora alemana.

El proceso de adhesión basado en méritos, ha proseguido, es un ejercicio que "está establecido de manera muy clara" en el bloque comunitario por lo que seguirlo "es mucho mejor para Moldavia, porque entonces ellos pueden cumplir y nosotros podemos cumplir nuestra promesa".

"MOLDAVIA PERTENECE A LA UE"

Así las cosas, tanto Costa como Von der Leyen han celebrado los pasos dados por Chisinau en su camino a ser un Estado miembro de la Unión Europea, calificando como un "hito histórico" la apertura del primer grupo de capítulos para su adhesión a la Unión Europea.

"El pueblo moldavo ha elegido Europa. Y su resiliencia y su compromiso personal están dando sus frutos", ha indicado el presidente del Consejo Europeo durante su intervención, animando a Sandu a "mantener el impulso reformista" y a impulsar "la alineación de Moldavia con el acervo comunitario".

Von der Leyen, por su parte, ha afirmado que "Moldavia pertenece a la Unión Europea" y que, "el coraje, la determinación y el compromiso de su pueblo" la acercan "cada día más a nuestra Unión". "Europa apoya a Moldavia: por la reforma, por las oportunidades y por un futuro compartido de paz, libertad, democracia y prosperidad", ha concluido.