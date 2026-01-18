Costa convoca una cumbre extraordinaria para abordar con los líderes de la UE la crisis por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado una cumbre extraordinaria para abordar en los próximos días con los líderes europeos la crisis abierta con Estados Unidos por Groenlandia, después de las amenazas de la Administración Trump de hacerse con el control de este territorio y de anunciar aranceles contra los países europeos que participaron en maniobras militares junto a Dinamarca en la isla.

"Dada la importancia de los recientes acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, he decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días", ha anunciado Costa en un comunicado difundido en redes sociales, poco después de que concluyera en Bruselas una reunión de los 27 a nivel de embajadores para abordar las últimas tensiones en las relaciones transatlánticas.

La cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno europeos será presencial en Bruselas, según fuentes europeas que apuntan a final de semana, probablemente el jueves, como la fecha de la cita, aún por confirmar.