El secretario general de la OTAN trata con Trump la "situación en Groenlandia"

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha informado este domingo de que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado la "situación en Groenlandia".

"He hablado con el presidente de Estados Unidos sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en esto y espero verlo en Davos esta próxima semana", ha apuntado Rutte en redes sociales.

Tanto Dinamarca como Estados Unidos, que aspira a anexionarse la isla danesa de Groenlandia, son miembros de la OTAN.

Trump anunció el sábado aranceles de represalia contra Dinamarca y otros siete países europeos que participaron en unas maniobras militares danesas en Groenlandia.

Sin embargo, los ocho han respondido este domingo argumentado que estas maniobras "no son una amenaza para nadie" y han advertido de que la imposición de aranceles podría provocar una espiral que no beneficia a ninguna de las partes.