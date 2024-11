Costa defiende que la unidad es la esencia de la UE tras recoger el testigo de Michel al frente del Consejo Europeo

Destaca que el fin de la guerra en Ucrania "no puede significar la paz de un cementerio"

BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este viernes que la unidad es la "esencia" de la Unión Europea tras recoger el testigo de su predecesor en el cargo, Charles Michel, quien también ha destacado la importancia de la unidad para el bloque.

"Hoy en día, en este mundo globalizado, la única manera de ser verdaderamente patriotas, de garantizar la soberanía, es construir una Europa común", ha afirmado Costa durante la ceremonia de traspaso de poderes celebrada en la sede del Consejo en Bruselas, a la que han asistido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta de la Eurocámara Pina Picierno, entre otras autoridades.

En su intervención, el ex primer ministro de Portugal ha repasado su carrera política desde la alcaldía de Lisboa hasta la presidencia del Consejo Europeo, "orgulloso" de haber servido a su país y ahora, a la UE, en vísperas del inicio de su mandato, que arranca este domingo, 1 de diciembre.

"Lisboa es mi ciudad. Portugal es mi país. Y Europa es nuestra casa común. No hay contradicción entre estos tres niveles", ha señalado, antes de subrayar que "sólo unida", la UE será capaz de "defender la seguridad, la estabilidad y la paz" en el continente.

"Sólo juntos podemos lograr la prosperidad compartida, el crecimiento económico y la transición climática. Sólo juntos podemos hacer oír la voz de Europa en la escena internacional. Así pues, la unidad es la esencia de la Unión Europea", ha incidido. Una unidad que se ha comprometido a "construir" diariamente, pero sin dejar de valorar la "diversidad natural" que enriquece al bloque y que también quiere "aprovechar".

LA AMPLIACIÓN DE LA UE COMO CAMINO A LA PAZ EN UCRANIA

Costa ha ensalzado también algunos de los valores de la UE, tales como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho o los derechos humanos, unos principios que ve "en riesgo" ante la agresión de Rusia a Ucrania, una guerra que suma ya 33 meses en suelo europeo.

"Todos anhelamos la paz. Especialmente el aguerrido y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa; debe ser duradera y debe basarse en el derecho internacional", ha apostillado.

De igual modo, Costa ha destacado la importancia de la adhesión a la UE de los Balcanes Occidentales y de los países vecinos del este como "una poderosa herramienta para la paz, la seguridad y la prosperidad", además de tratarse, a su juicio, de un "imperativo geopolítico".

Sin embargo, a diferencia de su predecesor en el cargo, que marcó 2030 como el año de la próxima gran ampliación de la UE, Costa prefiere que el proceso avance sin fijar plazos "artificiales" para evitar "frustraciones", pero también sin tener que afrontar obstáculos innecesarios.

AGENDA DE TRABAJO

Después del traspaso de poderes de este viernes, el ex primer ministro portugués arrancará su agenda el lunes, 2 de diciembre, con un encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas a invitación de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y en el que también participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Acto seguido, está previsto que el miércoles de un primer discurso formal en la sede del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en un afán por mejorar las relaciones del Consejo Europeo con el resto de instituciones comunitarias, al que seguirá una cena con los seis líderes balcánicos, además de la nueva Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.