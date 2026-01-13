Costa y Vucic hablan del proceso de adhesión de Serbia a la UE y esperan que 2026 sea el año de progreso de Belgrado

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic (C), se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (D), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Bruselas (ARCHIVO). - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha mantenido una llamada con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, sobre el estado del proceso de adhesión de su país a la Unión Europea, y ambos han coincidido en la necesidad de que este 2026 sea un "año de progreso" de Belgrado.

"He mantenido una buena conversación con Vucic. Hemos abordado la situación actual del proceso de adhesión de Serbia a la UE", ha expresado en un mensaje en redes sociales el socialista portugués.

Costa también ha detallado que ambos han hecho "balance del trabajo realizado" en 2025, y que han debatido sobre "los próximos pasos a seguir". "Queremos que 2026 sea un año de progreso para Serbia", ha concluido.

Por su parte, Vucic ha señalado que durante "una larga y significativa conversación" ambos han "acordado un compromiso conjunto en importantes temas de interés para Belgrado y Bruselas".

La Unión Europea mantiene conversaciones de adhesión con Serbia desde 2014, y también tiene procesos abiertos con otros países candidatos de los Balcanes como Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas.

También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia, Georgia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado.