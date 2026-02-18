Crece la tensión diplomática entre Bélgica y EEUU tras comparar un líder de la coalición a Trump con Hitler

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tensión diplomática entre los Gobiernos belga y estadounidense a raíz de que el embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, acusara al país de "acoso antisemita" por un proceso judicial ha escalado en las últimas horas después de que el alto diplomático amenazara con vetar la entrada a Estados Unidos del líder de los socialistas flamencos (Vooruit), Conner Rousseau, quien en una reciente publicación en redes sociales comparó a Donald Trump con Adolf Hitler.

White ha reclamado al político flamenco que retire la publicación controvertida y amenazado con promover sanciones diplomáticas contra él que le impidan viajar a Estados Unidos; pero Rousseau, cuyo partido es uno de los que sustenta el Gobierno de coalición belga, mantiene el 'post' en el que comparó los métodos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) promovido por Trump con las prácticas nazis con las que Hitler "transformó Europa en un infierno".

"Sólo puedo decir que en Bélgica tenemos el derecho, y creo que también tenemos el deber político, de expresar nuestras preocupaciones sobre lo que sucede en Estados Unidos. Respeto la opinión del embajador, pero también pido respeto por nuestra opinión y la de muchos belgas", ha indicado en declaraciones a la cadena flamenca VRT.

El democristiano belga, además, señala que la publicación en cuestión lleva "semanas" disponible en sus redes sociales y considera que el hecho de que el embajador estadounidense se haya centrado en ellas ahora responde a su enfado por no lograr interferir para frenar la causa judicial en Amberes.

El proceso judicial, que surge a raíz de denuncias presentadas desde el seno de la comunidad judía en Amberes, ha provocado también el enfado del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien se sumó a la polémica con un mensaje en redes sociales en el que denunció un presunto auge de violencia antisemita en Bélgica y criticó que el país no preste asistencia consular en territorios ocupados por colonos.

A este ataque, el ministro de Exteriores, el democristiano francófono Maxime Prévot, respondió por el mismo canal negando las acusaciones y exponiendo las medidas puestas en marcha en el país para reforzar la protección de la comunidad judía, al tiempo que advirtió de que su forma de hacerlo "va más allá de la represión y protección" e invierten en "prevención, educación y resiliencia".

"Protegeremos a nuestra comunidad judía con todo lo que Bélgica tiene a su alcance. Siempre escucharemos sus preocupaciones. Y seguiremos denunciando las violaciones del Derecho internacional, las cometa quien las cometa", zanjó el jefe de la diplomacia belga en su respuesta al israelí.

INVESTIGACIÓN POR CIRCUNCISIONES RITUALES ILEGALES

El Ministerio de Exteriores que dirige Prévot convocó el martes a White para reprenderle y recordarle los "límites de su función", después de que días antes exigiera al Gobierno belga que intercediera para parar un proceso judicial abierto en Amberes por un caso de presuntas circuncisiones ilegales, realizadas en la comunidad judía por personas sin la formación médica que exige la ley.

White --que mantiene sus ataques pese a la primera dura respuesta de Prévot, quien el lunes tachó de "ofensivas e inaceptables" las palabras del norteamericano-- fue recibido el martes por la presidenta del comité de dirección del Ministerio, Theodora Gentzis, ya que el ministro se encuentra en Nueva Zelanda.

En el encuentro, la representante belga recordó a White que el marco de la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas fija el "papel y límites de las funciones de un embajador" acreditado en un país tercero y le advirtió de que los "ataques personales con miembros del Gobierno belga y cualquier otra ingerencia en los asuntos internos de Bélgica constituyen una violación de esas reglas fundamentales".

Además, Gentzis subrayó la importancia fundamental del principio de "separación de poderes" en las democracias y dejó claro que para Bélgica es importante conservar una buena relación con Estados Unidos, por lo que el Gobierno se mantiene "abierto al diálogo", pero que dicho diálogo debe estar basado en el "respeto" de las instituciones y la soberanía del país.

"Toda sugerencia respecto a que Bélgica sería antisemita es totalmente falsa, ofensiva e inaceptable", insistió en un comunicado el Ministerio de Exteriores, retomando la declaración que Prévot emitió la víspera tras los primeros ataques del embajador enviado por Trump.

En este contexto, Bélgica condena "sistemáticamente y sin equívoco" todas las formas de antisemitismo y racismo, tanto en su territorio como en el extranjero, y es una lucha que debe llevarse a cabo uniendo las fuerzas "más que sembrando la división", dice el comunicado, que subraya que las acusaciones "infundadas" no sirven para lograr este objetivo.

La polémica surge a partir de las críticas de White contra el ministro de Sanidad, el liberal flamenco Frank Vandenbroucke, y el procesamiento en Amberes de varios 'mohel', figura que en la tradición judía lleva a cambo la circuncisión de los recién nacidos, por haber realizado estas intervenciones sin la formación médica necesaria que exige la ley en Bélgica.

A ojos del alto diplomático estadounidense, este caso resulta del "acoso inaceptable" a la comunidad judía y exige que se deje ejercer la libertad religiosa de los judíos en Bélgica, al tiempo que ataca al ministro Vandenbroucke, al que tacha de "rudo" y acusa de no interceder para frenar el proceso judicial porque "no le gusta Estados Unidos".